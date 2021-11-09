Архангельск, 9 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Архангельский Следком возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре на острове Бревенник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар

Напомним, трагедия произошла в ночь на 8 ноября. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела сожителей — пенсионеров и их соседа. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Одна из рассматриваемых версий возгорания — неосторожное обращение с огнем одного из погибших мужчин, находившегося в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пожара эвакуировали 17 человек, в том числе двоих детей.