Ханты-Мансийск, 9 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Югре синоптики обещают резкое похолодание до — 27 °C. Прогноз погоды на 11−12 ноября анонсировало Ханты-Мансийское отделение Гидрометцентра России.

ИА REGNUM Мороз

В ночь с 10 по 11 ноября 2021 года в Югре прогнозируется небольшой снег. Днём — умеренный снег. Температура ночью −10…−15 °С, при прояснениях −18…−23 °С, днем −7…−12 °С, местами до — 17 °C.

Ночью с 11 на 12 ноября температура атмосферного воздуха намечается местами −22…−27°С.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре днём 9 ноября идёт мокрый снег с дождём, дневная температура +2…-3 °С.