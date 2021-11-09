Москва, 9 ноября 2021, 12:19 — REGNUM «Дельта"-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител, сообщил 9 ноября главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.
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По его словам, дельта-штамм по свойствам значимо отличается от базового штамма, с которого начиналась пандемия.
Чуланов также добавил, что дельта-штамм также обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжёлый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода.