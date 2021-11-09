Краснодар, 9 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с непогодой распространено на территории Краснодарского края на период с 9 по 10 ноября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

(сс) jarmoluk Ливень

По данным Краснодарского гидрометеоцентра, до конца суток 9 ноября, а также 10 ноября на территории края, за исключением района Сочи, ожидается сильный дождь, в том числе с мокрым снегом, грозы, град, шквалистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о непогоде предупредили синоптики в Крыму — в регионе ожидают резкое похолодание, сильные осадки, в том числе не исключен снег.