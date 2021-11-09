Москва, 9 ноября 2021, 12:17 — REGNUM В Чувашии началось процедура формирования нового состава Центральной избирательной комиссии. ЦИК России проголосовал единогласно за двух кандидатов для назначения в ЦИК Чувашии с правом решающего голоса: это главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров и секретарь регионального избиркома Олег Ефимов. Руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова, обращаясь к Федорову, выразила уверенность, что он сможет «быстро, взять бразды правления в свои руки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Открывая заседание, глава ЦИК России сообщила о формировании избирательных комиссий в 55 регионах. Она призналась, что было «не всё гладко, иногда сложные дебаты» происходили и «приходится находить компромиссные решения».
Кандидатуры от Чувашии были рассмотрены в числе первых. Для назначения членами ЦИК республики с правом решающего голоса выдвинуты главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров и секретарь регионального избиркома Олег Михайлов.
По итогам голосования ЦИК России для назначения членом ЦИК Чувашии с правом решающего голоса будет рекомендовать Госсовету Чувашии кандидатуру Олега Ефимова, главе Чувашии — кандидатуру Олега Ефимова.
Напомним, в декабре 2020 года глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о назначении Олега Ефимова членом ЦИК с правом решающего голоса.
Отметим, что ЦИК Чувашии два пятилетних срока подряд, с 2011 года, возглавляет 50-летний Александр Цветков. В 2016 году при переназначении в региональном избиркоме его кандидатуру поддержали восемь человек, трое проголосовали против, один бюллетень был испорчен.
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Напомним, что ЦИК Чувашии состоит из 12 членов, половина из них назначается Госсоветом, другая половина — главой республики. Из них три человека работают на освобождённой основе: председатель, его заместитель и секретарь. После завершения формирования регионального избиркома ЦИК России выдвигает кандидатуру на голосование для назначения на пост председателя регионального избиркома.
Справка ИА REGNUM. Федоров Геннадий Семёнович родился 2 января 1957 года в деревне Нижние Яуши Ядринского района Чувашии. Является выпускником Чувашского государственного педагогического института имени Ивана Яковлева (факультет иностранных языков), также окончил кафедру конкретной экономики и финансов Российской академии государственной службы при президенте России.
Трудовой путь начал учителем Большеабакасинской школы Ибресинского района в 1978 году, в 1980 году стал вторым секретарём Ибресинского райкома ВЛКСМ, в 1981 году призван в армию. После службы работал инструктором Ядринского райкома КПСС, затем трудился первым секретарём Ядринского райкома ВЛКСМ. В 1985 — 1987 годы был секретарём Чувашского обкома ВЛКСМ, в 1987 — 1991 годы — инструктор ЦК ВЛКСМ. Затем по одному году работал заместителем директора издательства «Советский спорт» и главным специалистом префектуры Западного административного округа правительства Москвы, в 1993 — 1997 годы трудился заместителем супрефекта, исполняющим обязанности супрефекта округа Кутузовский, заместителем главы управы района Дорогомилово в Москве.
С 1997-го по 2000-е годы был полпредом Чувашии при президенте России, в 2000 — 2002 годы возглавлял администрацию президента Чувашии, работая в этот период в статусе вице-премьера республики. Чуть более года проработав председателем совета директоров ОАО «Химпром (январь 2002 — март 2003), он вернулся на пост полпреда Чувашии, где в ранге вице-премьера республики трудился до 21 января 2012 года. С 24 января 2012 года работал главным федеральным инспектором по Чувашии.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006), медалями «В честь 850-летия Москвы» и объединённого командования миротворческих сил в Косово.