Москва, , 12:17 — REGNUM В Чувашии началось процедура формирования нового состава Центральной избирательной комиссии. ЦИК России проголосовал единогласно за двух кандидатов для назначения в ЦИК Чувашии с правом решающего голоса: это главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров и секретарь регионального избиркома Олег Ефимов. Руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова, обращаясь к Федорову, выразила уверенность, что он сможет «быстро, взять бразды правления в свои руки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот хода голосования за кандидатов от Чувашии в ЦИК России Cikrf.ru

Открывая заседание, глава ЦИК России сообщила о формировании избирательных комиссий в 55 регионах. Она призналась, что было «не всё гладко, иногда сложные дебаты» происходили и «приходится находить компромиссные решения».

«То мы отвергаем кандидатуры, то региону не нравятся», — сообщила Памфилова.

Кандидатуры от Чувашии были рассмотрены в числе первых. Для назначения членами ЦИК республики с правом решающего голоса выдвинуты главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров и секретарь регионального избиркома Олег Михайлов.

«Геннадий Семёнович Федоров человек новый, вчера [8 ноября] отметили, как очень серьёзно подошёл. […] Предметно вошёл в курс дела, изучил основные аспекты, связанные с избирательной системой Чувашии. Вызывает глубочайшее уважение такой серьёзный подход. Олег Михайлович Ефимов является секретарём Центральной избирательной комиссии Чувашской, поэтому у него опыт есть, опыт приличный», — сказала Элла Памфилова.

Геннадий Федоров Pfo.gov.ru/

По итогам голосования ЦИК России для назначения членом ЦИК Чувашии с правом решающего голоса будет рекомендовать Госсовету Чувашии кандидатуру Олега Ефимова, главе Чувашии — кандидатуру Олега Ефимова.

«Геннадий Семенович, мы подробно с вами общались, поэтому вам пожелаем успехов на новом поприще и даже не сомневаюсь, что Олег Михайлович, как опытный человек, с другими членами комиссии, которые имеют опыт, подставят вам своё плечо, помогут очень быстро, скажем, взять бразды правления в свои руки», — напутствовала Элла Памфилова.

Напомним, в декабре 2020 года глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о назначении Олега Ефимова членом ЦИК с правом решающего голоса.

Встреча глава Чувашии Олега Николаева с Олегом Ефимовым после подписания указ о назначении его членом ЦИК республики

Отметим, что ЦИК Чувашии два пятилетних срока подряд, с 2011 года, возглавляет 50-летний Александр Цветков. В 2016 году при переназначении в региональном избиркоме его кандидатуру поддержали восемь человек, трое проголосовали против, один бюллетень был испорчен.

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Напомним, что ЦИК Чувашии состоит из 12 членов, половина из них назначается Госсоветом, другая половина — главой республики. Из них три человека работают на освобождённой основе: председатель, его заместитель и секретарь. После завершения формирования регионального избиркома ЦИК России выдвигает кандидатуру на голосование для назначения на пост председателя регионального избиркома.