Москва, 9 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За интернет-активностью сотрудников и постами в социальных сетях следят 22% руководителей компаний в России (в 2020 году — 26%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Игнорируют просмотр постов в соцсетях свои работников 56% руководителей (в 2020 году — 50%). Число работодателей, увольняющих сотрудников за посты в соцсетях, за год сократилось с 10% до 7%.

Учитывают тот факт, что их интернет-активность может отслеживаться начальником 39% работающих граждан. Ведут соцсети не обращая внимания на реакцию руководства 11%. Маловероятным считают просмотр работодателем их соцсетей 6%. Никогда об этом не задумывались 9%.

Опрос проведен 21 октября-3 ноября 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 262 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России почти каждая вторая компания (47%) не перекрывает доступ сотрудников к соцсетям с рабочих компьютеров.

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