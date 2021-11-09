Калуга, , 13:30 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 208 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на информацию федерального штаба от 9 ноября. Днём ранее, 8 ноября, в регионе было зарегистрировано 211 случаев.

Коронавирус Minzdrav.admoblkaluga.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 743 человек, 51 657 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 901 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлены 211 носителей коронавируса