Сеул, , 12:12 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Учения ВС США и Республики Корея Al-sharq.com

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По их словам, с 28 октября по 9 ноября коронавирус был выявлен у 71 американского военнослужащего.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1650.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1715 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 383 407.

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