Москва, , 12:12 — REGNUM За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 95 заболевших, сообщает 9 ноября федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

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Это на два летальных исхода меньше, чем днём ранее, когда скончались 97 человек. Всего в Москве за время пандемии умерли 32 207 ковид-пациентов, рассказали в штабе.

Стоит отметить, что по суточной смертности разрыв между Москвой и вторым городом страны, Санкт-Петербургом, является относительно небольшим. В северной столице скончались за сутки 88 человек.

В Москве за сутки выявили 5287 заражений коронавирусом, потребовалась госпитализация 1437 пациентам, 735 человек находятся на ИВЛ.