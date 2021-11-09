Ярославль, , 12:09 — REGNUM Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославской области Анатолий Упадышев предложил мэру Ярославля Владимиру Волкову помочь городским предпринимателям с задолженностями по оплате аренды муниципального имущества, возникшими из-за сложностей с коронавирусом. О проблеме он рассказал на общегородском совещании в мэрии Ярославля.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Анатолий Упадышев рассказал, что бизнесмены обращаются в ОНФ с просьбой помочь.

«Хотелось бы обратиться к вам как к мэру города Ярославля с возможностью рассмотрения вопроса о каких-то мерах по тем задолженностям, которые возникли у представителей бизнеса по аренде муниципального имущества и земельных участков. В случае погашения этих задолженностей, рассмотреть вопрос по пеням, которые возникли. Потому что многие предприниматели в первую очередь тратили деньги на сохранение коллектива, на поддержку работников. И вот эти задолженности образовались. Если будет возможность, со стороны города проработать этот вопрос и решить в положительном направлении», — сказал Анатолий Упадышев.

В ответ Владимир Волков сообщил, что текущая ситуация требует дополнительного анализа и обещал разобраться в вопросе. О результатах будет доложено на совещании через неделю.