Москва, 9 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В России остро стоит проблема дефицита иммуноглобулина. Об этом 9 ноября заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Эксперт отметил, что эта ситуация связана с глобальным ростом цен на данную категорию лекарств. В России иммуноглобулин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цены на них регулируются государством и закупать эти лекарства выше предельной стоимости нельзя. Однако на глобальных рынках стоимость иммуноглобулина выросла и иностранным производителям стало выгоднее продавать его не в Россию, а другие страны. Отечественного же производства недостаточно для удовлетворения имеющихся потребностей.

«Важно понимать, что ежемесячная терапия нужна не самому большому числу пациентов. это не вопрос денег сейчас. Деньги есть, но нечего купить», — сказал Продеус.