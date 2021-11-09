Ватикан, 9 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас открыл вечером 8 ноября в Ватикане выставку, посвященную современной истории греческой живописи. Об этом сообщает AMNA.

Greek Ministry of Foreign Affairs Никос Дендиас

Выставка «Сообщество людей — представление человеческой формы, от поствизантийской эпохи до современной греческой живописи» содержит 66 работ из Национальной галереи искусств/Музея Александра Сутзоса в Афинах, других греческих музеев, частных коллекций и фондов. Выставка проходит в Палаццо делла Канчеллерия, в историческом центре Рима, и будет открыта для публики до 8 декабря.

«В этом году совпадают два знаковых события, — сказал Дендиас, — столетие Греческой революции и более 40 лет дипломатических отношений между Грецией и Святым Престолом (1980)». Он отметил, что выставка открывается за месяц до ожидаемого визита папы Франциска в Грецию.

«Европа призвана принимать трудные решения, которые должны быть сосредоточены на солидарности и человечности», — сказал греческий министр, добавив, что Греция и Святой Престол должны сотрудничать в защите христианского населения в опасных районах и памятников мирового культурного и христианского наследия.

Помощь в организации выставки оказало посольство Греции в Ватикане, средства также поступили от Банка Греции, нескольких фондов и судоходной компании Ангелакос.