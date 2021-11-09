Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на сотрудника СОБР Росгвардии — подполковника полиции Евгения Захарова. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Белый фургон, которым сбили подполковника Росгвардии в Петербурге Spb.sledcom.ru

По версии следствия, утром 9 ноября возле одного из домов по Пулковскому шоссе сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проводились оперативно-розыскные мероприятия по задержанию группы лиц, причастных к совершению мошенничества. Скрываясь с места происшествия, 38-летний подозреваемый совершил умышленный наезд на фургоне Fiat Ducato на оперуполномоченного СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В результате 48-летний подполковник скончался на месте происшествия.

«Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов задержан на кольцевой автомобильной дороге, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, погибший — 48-летний Евгений Михайлович Захаров, который проходил службу в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР «Гранит» — с 2016 года. Ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка». У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей.

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