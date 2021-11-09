Красноярск, 9 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 30 жителей Красноярского края. Об этом 9 ноября сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

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По данным портала, за весь период пандемии в Красноярском крае умерли 6825 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 740 носителей коронавируса, выздоровели 715 человек.