Уфа, , 12:11 — REGNUM 54 человека погибли по вине пьяных водителей за 9 месяцев текущего года в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Камеры на дорогах

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на межведомственном совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в регионе.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года в республике произошло 2716 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 353 человека, а 3302 человек получили различные травмы.

«Пик происшествий приходится на предвыходные и нерабочие дни. Только пьяных за рулем в этом году задержали более 11,5 тыс. человек. По их вине произошло 256 ДТП, в результате которых погибли 54 и получили травмы 338 человек», — приводит пресс-служба слова врио начальника Управления ГИБДД МВД по Башкирии Владимира Севастьянова.

Отмечается, что для уменьшения количества ДТП на автодорогах Башкирии выявляют места концентрации аварий. На федеральных дорогах в 2021 году намерены установить 800 камер, таким образом в регионе будет действовать 1800 комплексов. Помимо этого, на федеральных трассах в Башкирии были установлены сто дополнительных комплексов фотовидеофиксации. До 1 марта 2022 года планируется установить ещё 50 таких камер.

«На федеральных трассах в республике комплексы фиксации нарушений будут стоять через каждые три километра уже к началу 2022 года», — приводит пресс-служба слова руководителя транспортной дирекции республики Мансафа Низакаева. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить информационно-разъяснительную работу по борьбе с пьяными водителями и усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения.

«Ситуация вызывает беспокойство. Мы строим и ремонтируем дороги, но, к сожалению, меньше ДТП не становится. Идёт рост погибших в автомобильных авариях. Надо проанализировать ситуацию и принять необходимые решения», — приводит пресс-служба его слова.