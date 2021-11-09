Тбилиси, 9 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 9 ноября вышли на протестный митинг в Тбилиси возле здания минюста республики. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

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По данным журналистов, участники акции требуют перевода экс-президента в частную клинику, а также его освобождения из-под стражи. Митинг организовала основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Протестное движение будет проходить ежедневно. Оно будет непоколебимым, организованным, дисциплинированным и последовательным», — заявил, выступая перед протестующими, председатель ЕНД Ника Мелия.

Он заявил, что Саакашвили перевели в тюрьму, где содержат опасных преступников. Протестные акции будут проходить, пока экс-президент не окажется в безопасности. Мелия также призвал сторонников не устраивать стычек с полицией.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября, после чего он объявил голодовку. 8 ноября, когда консилиум врачей заявил об ухудшении состояния экс-президента, его перевезли в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси. Сам бывший грузинский лидер выступал против такого перевода. По данным минюста Грузии, голодающий более месяца Саакашвили в тюремной больнице набросился на правоохранителей и повредил медицинского оборудование.