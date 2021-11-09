Магнитогорск, Челябинская область, 9 ноября 2021, 12:05 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области окончено следствие по уголовному делу в отношении гендиректора одного из предприятий. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов на сумму более 67 млн рублей, сообщает областное управление СКР.
По данным следствия, этот гражданин внёс ложные данные о налоговых вычетах в декларацию по налогу на добавленную стоимость. Также он занизил размер налога на прибыль.
Имущество обвиняемого арестовано. Материалы дела переданы в суд.