Магнитогорск, Челябинская область, 9 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области окончено следствие по уголовному делу в отношении гендиректора одного из предприятий. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов на сумму более 67 млн рублей, сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, этот гражданин внёс ложные данные о налоговых вычетах в декларацию по налогу на добавленную стоимость. Также он занизил размер налога на прибыль.

Имущество обвиняемого арестовано. Материалы дела переданы в суд.