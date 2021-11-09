Иркутск, , 12:10 — REGNUM Не успел арбитражный суд Иркутской области завершить производство по банкротным претензиям одного из кредиторов ООО «Агентство недвижимости «Арбат», как налоговый орган инициировал новый иск. Компания-ответчик на 45% принадлежит Татьяне Мордуевой, чьи данные совпадают с данными дочери экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Исковое заявление о несостоятельности «Арбата» суд пока не принял к производству, но при этом в рамках предыдущего спора кредиторы уже дошли до введения конкурсного производства, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №24 по Иркутской области обратилась с претензиями 9 ноября 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации «Саморегуриуемая организация арбитражных управляющих — Лига».

Стоит отметить, что по другому делу компания «Арбат» признана банкротом ещё в мае 2020 года и производство ведётся «по правилам банкротства застройщика». Фирма выступала застройщиком многоквартирного дома со встроенно-пристроенными объектами социального, культурного и бытового назначения и подземным гаражом, расположенного в Ангарске. Вероятно, налоговая служба войдёт в число кредиторов в рамках уже начатого спора.

Вторым совладельцем «Арбата» является ООО «Звезда» Андрея Ядришникова, ставшее фигурантом скандального дела в отношении депутата Заксобрания Иркутской области, сына экс-губернатора — Андрея Левченко.

Напомним, сама Мордуева также является банкротом как физлицо. В отношении неё введён этап реализации имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Левченко покинул пост губернатора на фоне критики его работы в декабре 2019 года. Незадолго до этого развитие получил скандал с компанией «Звезда», которую связывали с губернаторской семьей.