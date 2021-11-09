Пенза, , 12:10 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки выявили еще 390 носителей коронавируса. Соответствующие данные по состоянию на 9 ноября опубликованы общероссийским оперативным штабом.

Тесты на антитела к коронавирусу Coronavirus-control.ru

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Накануне в регионе заболели 384 человека. С начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 83 636 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 59 285 пациентов, в том числе за сутки — 39 человек.

Скончались за время наблюдения 3746 ковид-пациентов, из них 27 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Пензенской области приглашают принять участие в онлайн-флешмобе «Привился — значит защитил». Акция стартовала 8 ноября и продлится до 8 декабря.

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