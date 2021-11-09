Кызыл, 9 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Туве сотрудники полиции в период нерабочих дней из незаконного оборота изъяли более 1,7 тонн алкогольной продукции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, спиртное предназначалось для продажи в районах республики.

МВД Тувы Ulug-hem-800x600

Так, ночью 6 ноября инспекторы ГИБДД остановили на федеральной трассе автомобиль Toyota Ipsum под управлением 23-летнего жителя селя Элегест. В машине были найдены 100 5-литровых бутылок со спиртом. Через несколько часов были задержаны подельники молодого человека на втором автомобиле с незаконным грузом.

«Шесть жителей Кызылского и Барун-Хемчикского районов, перевозившие приобретенную в г. Абакане крупную партию спиртосодержащей жидкости, общим объёмом 895 литров, доставлены в органы внутренних дел для разбирательства», — отметили в ведомстве.

Накануне полицейские при досмотре грузовика Mitsubishi Canter на трассе Р-257 «Енисей» обнаружили 733 бутылки (775,45 литров) пивной продукции без документов. По этому факту организована проверка.