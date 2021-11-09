Москва, , 12:03 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский объяснил рост цен в магазинах и высокие цены на бензин при падении цен на нефть, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

«Цены в магазинах растут, когда нефть падает — цены на бензин росли, наша экономика не состыковывается с мировыми ценам на продовольствие и мировыми ценами на нефть», — констатировал Жириновский.

«Это потому, что мы поздно вступили в этот мировой рынок и с другими стандартами. это последствия Октябрьской революции», — подчеркнул парламентарий.

Отметим, что индексация зарплат и пенсий не успевает даже за официальной инфляцией, которая в октябре превысила 8% в годовом выражении.

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