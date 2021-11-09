Владимир, , 12:03 — REGNUM Во Владимирской области 9 ноября подтверждено 323 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 65 тыс. 712 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 4 пациента, в том числе 47 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2299 человек. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.