Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM В Ленинградской области за две недели ноября предприятия общепита, торговли, бытовой сферы, а также учреждения образования, культуры и производства оформили 475 паспортов коллективного иммунитета. Всего теперь в регионе таких предприятий 1866. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 Ленинградской области Пресс-служба администрации Ленинградской области

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Указанный документ дает оформившим его предприятиям ряд преимуществ при работе в условиях ковидных ограничений, например, такие организации могут не требовать QR-коды у посетителей и на них не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей.

«Наибольшую активность проявляют предприятия Лужского (316 паспортов), Всеволожского (243 паспорта) и Выборгского (208 паспортов) районов», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета выдается при условии, что от 80% (от фактической численности) сотрудников имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.

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