Иркутск, , 12:00 — REGNUM В Иркутской области, где по состоянию на9 ноября первым компонентом вакцины от коронавирус привито 826 757 человек, а вторым — 601 115 человек, открылся ещё один пункт вакцинации. Как сообщает пресс-служба правительства региона, его разместили в областном диагностическом центре.

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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«По решению губернатора во время нерабочей недели миниздрав организовывал работу дополнительных выездных мобильных бригад, в частности, мобильный пункт работал на площади у стадиона «Труд». Подчеркну, что люди, которые ставили первый компонент вакцины в одном из передвижных мобильных пунктах, через 21 день смогут поставить второй компонент на том же месте — выезды запланированы», — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 9 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5742 человек, причём 29 из них добавили в сводку минувшие сутки.

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