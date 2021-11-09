Советский район, Югра, 9 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Югре жители посёлка Зеленоборск Советского района просят перевести школьников на дистанционное обучение из-за угрожающей ситуации в связи с участившимися выходами волков из леса к людям. Об этом сообщают «Новости Югры».

Волки

"В этом году визиты хищников начались с августа. А в октябре они начали снимать с цепей и утаскивать в лес собак. Волоком по снегу, весь поселок в крови», — сообщает местная жительница.

Жители посёлка подтверждают свои слова фотографиями. Жалуются на бездействие администрации.

«Единственное обращение от администрации Зеленоборска мы зарегистрировали 1 ноября. В нём содержится информация о том, что жители жалуются на выход волков, информации о конкретных случаях и количестве особей не содержится», — сообщает сотрудник департамента недропользования и природных ресурсов Югры Людмила Губатых.

По её словам, отстрел волков в Зеленоборске намечен до 28 ноября. Разрешение охотникам выдано на семь особей. Именно столько, полагает глава посёлка, выходило хищников к людям. Число отстрела ограничено, так как Зеленоборск расположен рядом с заповедником, где охота запрещена.