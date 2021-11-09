Рим, 9 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после встречи 8 ноября с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Риме выразил удовлетворение визитом коллеги. Об этом сообщает AMNA.

Quirinale.it Луиджи Ди Майо

«Двусторонние визиты и тесные контакты доказывают крепкую дружбу и плодотворное сотрудничество между нашими странами», — сказал Ди Майо. Он уточнил, что стороны обсудили ряд вопросов, включая отношения с соседними южными странами, экономику, энергетику.

«Я хочу начать с церемонии обмена документами по Соглашению о делимитации морских зон — этот акт сигнализирует о начале его действия на международном уровне. Это большой успех для обеих стран, очень важный для сотрудничества в Средиземноморье, которое мы хотим сделать примером и точкой отсчета на будущее. Только при постоянном и конструктивном диалоге между всеми странами региона, который Италия будет продолжать поощрять, может быть достигнута стабильность в Восточном Средиземноморье», — сказал он.

Ди Майо также подтвердил Дендиасу важность поддержки политического процесса в Ливии и немедленного вывода наемных войск и иностранных боевиков.