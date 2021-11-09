Сакраменто, США, , 11:56 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:104.

Мяч в корзине. Баскетбол (сс) Markus Spiske

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс, на счету которого 26 очков. В составе «Финикса» защитник Кэмерон Пэйн набрал 24 очка.

«Финикс» одержал шестую победу в девяти матчах сезона. «Сакраменто» потерпел шестое поражение в 11 играх.

Читайте ранее в этом сюжете: «Финикс» одержал победу над «Пеликанс» в матче НБА