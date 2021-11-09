Казань, , 12:11 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 252 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 239 человек. Всего по состоянию на 9 ноября в республике зарегистрировано 32 656 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Выздоровели за время пандемии 26 076 ковид-пациентов, скончались 1069 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 128 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на 12.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 9 ноября провели 3 980 233 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции.

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