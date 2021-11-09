* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 9 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Организатор террористической ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшей совершать теракты в Москве, приговорён к 21 году колонии. Об этом во 9 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

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На скамье подсудимых оказался гражданин одной из среднеазиатских республик Хушкадам Солихов. Ранее вынесенный Вторым западным окружным военным судом приговор террористу вступил в законную силу.

«Определением апелляционного военного суда оставлен без изменения со вступлением в законную силу приговор главарю ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — уточнили в ЦОС.

По данным службы, Солихов был задержан в Москве в октябре 2020 года за организацию законспирированной террористической ячейки. В ходе следствия его вина была полностью доказана. Он дал признательные показания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Второй западный окружной военный суд приговорил террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сроки от 18 до 25 лет. Фигуранты уголовного дела осуждены за подготовку подрывов зданий полиции и образовательного учреждения в Москве.

Суд счёл доказанным, что обвиняемые под руководством эмиссара ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировали на территории Московского региона сообщество для совершения терактов. После реализации своего преступного замысла осужденные планировали выехать на территорию Сирии для дальнейшего участия в боевых действиях ни стороне террористических структур.