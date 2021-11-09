Верхний Уфалей, Челябинская область, , 11:55 — REGNUM В Челябинской области бывшие сотрудники полиции осуждены за должностные преступления. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

Kakprosto.ru

Под судом оказались экс-глава Верхнеуральского ОМВД России и его экс-заместитель. Следователи считают, что в 2017 году они были причастны к пропаже железобетонных плит, которые являлись имуществом МВД. Эти плиты использовали при строительстве дома родственницы одного из подсудимых. Кроме того, по данным следствия, экс-начальник отдела требовал от главы района 1,5 млн рублей компенсации за строительство дома, разрешение на которое было отменено по причине выявленных нарушений.

Кроме того, установлена причастность этих граждан к фиктивной регистрации знакомых в жилом помещении, хотя фактически те в нём не проживали.

Бывшего начальника отдела полиции отправили в колонию на 3,5 года. Его заместитель отделался годом условно.