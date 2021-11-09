Москва, 9 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. КПРФ не будет голосовать в первом чтении за законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

Зоя Емельянова ИА REGNUM Реклама КПРФ

«Мы не будем поддерживать законопроект, невзирая на то, что коммунисты — государственники», — сказал Синельщиков.

Коммунистов не устраивает, что «могут обнуляться губернаторские сроки, также как это сделано на федеральном уровне в отношении президента РФ».

«Увольнение губернаторов теперь может происходить очень быстро, незаметно и без всяких объяснений — в связи с недоверием президент может уволить без конкретизации», — указал парламентарий.

Снова расширяются полномочия Госсовета, он видимо все больше отнимать прав у Конституционного суда, добавил также аргумент в пользу голосования против депутат Госдумы.