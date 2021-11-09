Липецк, , 11:55 — REGNUM В Липецкой области 9 ноября подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на территории региона был выявлен 66 тыс. 261 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 58 тыс. 441 человек был выписан после курса лечения, в том числе 443 — за последние сутки.

За весь период скончались 2158 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.