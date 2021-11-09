Томск, , 11:54 — REGNUM В медсанчасти № 2 Томска, где с 2020 года развёрнут крупнейший респираторный госпиталь для лечения больных с COVID-19, проведут капитальный ремонт. Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в областной администрации.

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«Зданию на Бела Куна в 2022 году стукнет полвека, и, конечно, оно уже не отвечает требованиям нового века», — прокомментировал губернатор.

По его словам, капремонт будет проходить поэтапно, начиная с разработки проектно-сметной документации (ПСД).

Жвачкин поручил предусмотреть на разработку ПСД в бюджете 2022 года 7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Томской области подтверждён 50 241 случай заражения коронавирусом.

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