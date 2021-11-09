Москва, , 13:49 — REGNUM Актёр Борис Смолкин, известный по роли дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировал высказывание рэпера Моргенштерна относительно празднования Дня Победы. Об этом 9 ноября пишет издание Vse42.ru.

Рэпер Моргенштерн Скриншот с YouTube

Смолкин согласился с Моргенштерном: «Если я правильно понял его слова, во многом я его поддерживаю». «Потому что я не помню, чтобы в моей семье, где погибали во время войны и пережили блокаду, широко отмечали этот день», — объяснил актёр, добавив, что для его родных День Победы был всегда днём памяти и скорби.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интервью журналистке Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не понимает, почему в России отмечают День Победы с таким размахом. «Из года в год на это тратятся миллионы», — высказался рэпер.

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