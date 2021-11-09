Джакарта, , 11:52 — REGNUM Индонезийская компания Biofarma распределила 233,4 млн доз вакцины против коронавируса в 34 провинциях страны, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

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Не все вакцины распространяет компания Biofarma, потому что есть несколько типов вакцин, которые доставляют напрямую в регионы в соответствии с соглашением между правительством и компанией, производящей вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия получила четыре миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac.

Подробнее в материале: Индонезия получила новую партию вакцины от компании Sinovac