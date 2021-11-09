Санкт-Петербург, 9 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировано 12 смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии от этой болезни в регионе скончались 2623 местных жителя. Об этом 9 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новый показатель суточной смертности в Ленобласти повторяет осенний пик, зафиксированный 29 октября.

Помимо высокой летальности за прошедший день в регионе было зарегистрировано 392 новых случая заражения коронавирусом, что на 12 случаев меньше чем днем ранее. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявлено в крупных населенных пунктах, таких как: Кириши (29), Выборг (24), Кудрово (21), Тихвин (19), Всеволожск (15), Мурино, Тосно и Рощино (по 13), Гатчина (11).

Таким образом, с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти коронавирусом заразились 81 924 жителя. Из них выздоровел 62 821 человек, в том числе 378 — за минувшие сутки. Продолжают лечение 16 480 местных жителей.