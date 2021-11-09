Пхеньян, 9 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Пхеньян осудил ЕС за резолюцию ООН, осуждающую ситуацию с правами человека в КНДР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

В статье, опубликованной 8 ноября на сайте МИД КНДР, председатель Корейско-европейского общества Ли Сан Рим назвал первую резолюцию 2003 года «политическим враждебным актом, порождённым послушными следованиями за США, которые в то время определили КНДР «осью зла» и оказали всестороннее давление».

Представитель КНДР отметил, что с 2003 года ЕС, следуя за политикой США в отношении Северной Кореи, ежегодно выступает с резолюцией о правах человека и «насильственно» принимает её.

«Наш правозащитный критерий и практика полностью следуют требованию, стремлению и интересам нашего народа, — говорится в статье. — Странам ЕС, имеющим наихудшие показателями в области прав человека, следует в первую очередь разобраться со своим собственным мусором в области прав человека».

Напомним, что резолюция, разработанная европейскими странами, была представлена на утверждение Третьему комитету ООН в конце октября. В случае утверждения она будет направлена на голосование на сессии Генеральной ассамблее ООН в середине декабря.