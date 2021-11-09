Кишинёв, 9 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Итоговая стоимость природного газа для жителей Молдавии в ноября составит 11,08 леев (около 45 рублей) за один кубометр. Об этом 9 ноября сообщил глава департамента природного газа и тепловой энергии Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Серджиу Жомиру.

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«Совет директоров НАРЭ принял решение: утверждена регулируемая предварительная цена на поставку природного газа для «МолдоваГаз», — сказал представитель НАРЭ.

Жомиру отметил, что тариф действует с 1 ноября. Цена может быть пересмотрена в течение месяца.

Ранее газ жителям Молдавии поставляли по цене 4,64 лея (около 19 рублей) за 1 кубометр. Таким образом новая цена стала выше примерно в 2,4 раза.

Напомним, переговоры о продлении контракта с Газпромом на снабжение Молдавии газом затянулись в результате чего в республике в октябре начался энергетический кризис. С 1 ноября поставка газа в республику началась по новым условиям. По данным молдавской стороны, цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров.