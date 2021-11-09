Лозанна, Швейцария, 9 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Апелляции бывших биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой будут рассмотрены в марте 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Fanny Schertzer Спортивный арбитражный суд

Ранее сообщалось, что CAS рассмотрит апелляции 14−15 октября, но теперь слушания перенесены на 15−17 марта 2022 года. Это связано с тем, что процесс по сбору доказательств не был завершен.

В феврале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал на два года Устюгова и Слепцову, которые к тому времени уже завершили карьеру, на основании данных московской лаборатории. Устюгова признали виновным в применении запрещённого вещества оксандролона, Слепцову — в употреблении остарина.

Таким образом, к марту 2022 года, когда состоятся слушания, срок дисквалификации спортсменов истечёт.

Напомним, в 2014 году Устюгов стал олимпийским чемпионом в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Теперь если CAS не примет апелляцию, то команду лишат золота, и сборная России потеряет первое место в медальном зачете Игр. Сейчас у сборных России и Норвегии по 11 золотых медалей, но Россия идёт впереди из-за большего количества серебряных наград.