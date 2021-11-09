Москва, , 11:49 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического русского хора имени А.В.Свешникова с 85-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Выступление хора студентов из училища им. Свешникова в СССР Axu.ru

Путин подчеркнул, что у хора имени Свешникова поистине уникальный репертуар, отражающий многогранность творчества прославленного коллектива и высокую певческую культуру.

«Выступления хора — всегда настоящий праздник. Надеюсь, вы и далее будете достойно держать планку одного из самобытных хоров России и мира», — выразил уверенность Путин и пожелал коллективу успехов.

ИА REGNUM ранее сообщало, во Всероссийской хоровой акции, посвящённой Дню России, приняли участие более 300 профессиональных и любительских хоров.

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