Москва, 9 ноября 2021, 11:49 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического русского хора имени А.В.Свешникова с 85-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что у хора имени Свешникова поистине уникальный репертуар, отражающий многогранность творчества прославленного коллектива и высокую певческую культуру.
«Выступления хора — всегда настоящий праздник. Надеюсь, вы и далее будете достойно держать планку одного из самобытных хоров России и мира», — выразил уверенность Путин и пожелал коллективу успехов.
ИА REGNUM ранее сообщало, во Всероссийской хоровой акции, посвящённой Дню России, приняли участие более 300 профессиональных и любительских хоров.
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