Кострома, , 12:10 — REGNUM В Костромской области с начала 2021 года на 5,4% и 7,3% подорожали продовольственные и непродовольственные товары. Об этом сообщает Костромастат. Цифры приводятся в сравнении сентября 2021 года к декабрю 2020 года.

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Существенно выросла стоимость мяса, сладостей, колбасы, макарон, гороха, фасоли, гречи и овсянки. Удорожание составило от 7,7 до 8,4%. Статистики отмечают, что стоимость питания в костромских кафе и ресторанах увеличилась на 7%. В то же время в регионе на 7,7% подешевели куриные яйца, на 35,3% — огурцы, на 27,4% — помидоры.

В группе непродовольственных товаров наиболее значительное повышение цен зафиксировано на стройматериалы (19,7%), в том числе доски, рубероид, металлочерепицу, сигареты (14,6%), моющие средства (13,3%) и мебель (8,4%). Цены на медикаменты поднялись на 5,8% — в том числе на «сердечные» и противовоспалительные препараты. Стоимость медицинских масок снизилась на 19,9%, антисептиков — на 15%.

В целом прирост цен на товары и услуги в области составил 5,6%, что несколько выше среднероссийского уровня в 5,3%. В продовольственной группе подорожали 89% товаров, в непродовольственной — 86%. Регион занял 10 место среди областей ЦФО по повышению стоимости. Наибольший рост на эти позиции отмечен в Воронежской области (на 6,7%), наименьший — в Москве (на 4,7%).

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