Уфа, 9 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Заксобрание Башкирии направило в Госдуму законопроект об изменении меры воздействия на нелегальных автоперевозчиков. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

(сс) Steven Damron Пассажиры автобуса

Поправками в КоАП предлагается применять по отношению к нелегальным автоперевозчикам такую меру воздействия, как задержание транспортного средства. В настоящее время на автотранспортные средства, осуществляющие перевозку людей без карты маршрута, органы государственного автодорожного надзора налагают арест.

«При этом расходы на эвакуатор, хранение автомобилей, их охрану ложатся бременем на органы местного самоуправления. Для небольших муниципальных образований это крайне затратно. Мы же предлагаем применять в отношении нарушителей задержание транспортного средства — эта мера предполагает, что расходы на перемещение и хранение задержанного автомобиля до уплаты штрафа возлагаются на самого нарушителя», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева, который считает, что предлагаемый механизм более эффективен и справедлив с точки зрения наведения порядка на рынке пассажироперевозок.