София, 9 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты болгарского Народного собрания (парламента), представитель партии Национальный фронт спасения Болгарии (НФСБ) Величко Георгиев был лишен политической неприкосновенности из-за подозрений в причастности к подделке сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом 9 ноября сообщила софийская газета «Сега».

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Согласно официальной информации, решение о снятии с Георгиева соответствующего иммунитета накануне приняли члены Центральной избирательной комиссии Болгарии.

По данным прокуратуры болгарской столицы, 2 ноября нынешнего года указанный политик обеспечил получение Европейского цифрового сертификата на завершенный курс антикоронавирусной вакцинации для нескольких десятков граждан. По некоторым данным, сам Георгиев также имеет фальсифицированную справку о прививках.

В настоящее время по данному делу проводится прокурорская проверка. Если вина Георгиева будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф до 50 тысяч левов ($30 тысяч).

В руководстве НФСБ сложившуюся ситуацию не комментируют.