Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В Петербурге за последние стуки лабораторно подтвердили 2680 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 83 случая больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 9 ноября в федеральном оперштабе. Рост продолжается вторые стуки подряд после двухдневного ощутимого спада заболеваемости.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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Смертность от COVID-19 в Петербурге также продолжает увеличиваться: за минувшие сутки зафиксировано 88 летальных исходов, это на три случая больше, чем сутками ранее, и всего на один случай меньше осеннего пика смертности, зарегистрированного по итогам 4 ноября.

При этом в понедельник, 8 ноября, резко увеличилась выписка тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции. Их за сутки стало 3154, что почти втрое больше выписки за предыдущие сутки.

Нарастающим итогом в Петербурге выявлено 735 739 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за время пандемии, выздоровело 664 270 человек, скончались 24 640 человек.

Ранее в Смольном заявили о стабилизации эпидемической ситуации в городе, чему способствовали нерабочие дни и жесткие ограничения.

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