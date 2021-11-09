Москва, 9 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Центробанки США и Европы, скорее всего, будут вынуждены поднять ключевые ставки в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

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«Повышение процентных ставок центральными банками приведет к замедлению экономического роста. Одни регуляторы уже подняли существенно ставки, а центробанки США и Европы, скорее всего, вынуждены будут поднять ставки в 2022 году. В таких условиях на фоне продолжающегося коронакризиса будет усиливаться стагфляционное давление на мировую экономику, — сказала Степанова. — Прибыль многих компаний будет снижаться из-за роста производственных затрат, повышения стоимости обслуживания долга».

По ее словам, экспортоориентированным странам легче переживать данный кризис, чем странам с высокой импортной составляющей.

«К основным рискам дальнейшего ускорения инфляции в 2022 году можно отнести рост процентных ставок и цен углеводородов, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость большинства других мировых и продовольственных товаров, рост мировых цен на сельскохозяйственные товары, товары с импортной составляющей, высокую волатильность национальных валют не только развивающихся, но и развитых стран, — пояснила Степанова. — Новые волны эпидемии, несмотря на развитие и распространение вакцинации во всем мире, не способствуют стабильному восстановлению мировой экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова заявила, что растущее неравенство между развитыми и развивающимися странами приводит к тяжелым последствиями для мировой экономики.