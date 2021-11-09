Томск, , 11:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 266 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 50 241. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в региональном оперативном штабе.

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Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 38 757 человек. За последние сутки коронавирус победили 49 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Томской области был выявлен 271 носитель коронавируса, выздоровели 53 человека.

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