Москва, , 11:44 — REGNUM В России для лечения пациентов с коронавирусом развернуто более 200 тыс. больничных коек, сообщил 9 ноября главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Койки Mos.ru

«Сегодня развернуто в РФ более 300 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум было 270 тыс. коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто», — сказал он на международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021».

Он также добавил, что более 1 млн пациентов с коронавирусом сейчас лечатся амбулаторно. В российских стационарах сейчас лечится более 250 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, от коронавирусной инфекции в России за сутки впервые умерли свыше 1,2 тыс. человек.

За истекшие 24 часа от COVID-19 умерли 1211 человек, что является самым высоким показателем за всю пандемию. Днём ранее скончались 1190 заболевших. Суммарная смертность в результате осложнений коронавирусной инфекции в России составила, по данным штаба, 249 215 случаев.