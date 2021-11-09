Яровое, Алтайский край, , 11:44 — REGNUM В Алтайском крае с начала ноября не могут решить проблему с отоплением города-курорта Яровое. Котлы муниципальной ТЭЦ то и дело выходят из строя. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сообщения в Instagram мэрии города уже больше недели напоминают «военные» сводки.

ТЭЦ Ярового Мэрия Ярового

Очередное известие поступило накануне: «Введен в работу котёл №7. На котлах №9 и №10 продолжаются ремонтные работы».

За день до этого горожанам сообщили о выходе из строя котла №10 из-за образовавшегося свища.

«Очень важная информация, нам котел 7 до лампочки батареи даже не теплые от того, что он в работе…» — написал в комментариях для мэрии kungurovai.

«Батареи опять холодные, что же творится», — замечает morozova20201.

«Будет ли перерасчёт за отопление? И за электроэнергию?» — спрашивает

nata_yarovoe.

Напомним, проблемы начались ещё 1 ноября. Но только 8 ноября власти региона соизволили отреагировать на ситуацию публично. Крайними, судя по заявлению губернатора Виктора Томенко, оказались власти муниципалитета, которые не обеспечили достаточный контроль за функционированием местной ТЭЦ и руководство МУП «ЯТЭК».

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Краевые же чиновники отделались тем, что отправили замерзающим яровчанам несколько тепловых пушек и обогревателей. Эта помощь поступила в город только спустя неделю, 7 ноября. Люди были возмущены тем обстоятельством, что их поставили перед выбором: либо мерзнуть, либо разоряться на электричестве, задействовав обогреватели.

Надзорные органы начали доследственную проверку наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

На ТЭЦ города-курорта действует режим ЧС. Власти края ввели его ноябре 2019 года и пока не планируют снимать.

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