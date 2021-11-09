Хабаровск, 9 ноября 2021, 11:44 — REGNUM В травмпункте Хабаровска за четыре часа работы приняли около 100 человек, получивших различные травмы из-за гололёда. Загруженность травмпункта из-за метеоусловий увеличилась в 4−5 раз, возникли очереди, сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».
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В основном хабаровчане обращаются за помощью с переломами рук и ног, один человек разбил голову. Гололёд в городе сохраниться и завтра, 10 ноября, поэтому врачи просят горожан быть аккуратными. Среди рекомендаций — передвигаться медленно, обходя опасные участки. По возможности лучше оставаться дома.
Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровск в ночь с 8 на 9 ноября покрыло льдом. «Глазированными» стали не только дороги и тротуары, но и автомобили. В связи со сложной дорожной ситуацией таксисты подняли цены на свои услуги в три раза.